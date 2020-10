Hankook lancia Winter i*cept evo2, lo specialista dell'inverno

contenuto sponsorizzato

In inverno con le strade bagnate e l'asfalto scivoloso per le piogge e il gelo, i pericoli per i conducenti sono sempre dietro all'angolo. E la sicurezza non può essere trascurata. Hankook lancia una generazione dello pneumatico invernale Ultra High Performance Winter i*cept evo2, un modello disponibile, per la prima volta, anche per i Suv.

Ultra High Performance Winter i*cept evo2, che nasce per affrontare i diversi manti stradali nelle condizioni atmosferiche più variabili, è adatto per i veicoli di classe media superiore e di prestigio, per le berline di lusso e per le auto sportive.

Tra tecnologia e design

Per migliorare l'aderenza al suolo, Hankook è ricorsa alle più innovative tecnologie: allo pneumatico è stata applicata una nano-mescola di silicio ad alta dispersione resistente all'indurimento alle basse temperature. Sono state inserite, inoltre, speciali lamelle 3D su tutto il battistrada per aumentare ancora di più la stabilità della vettura anche nella guida nelle tipiche condizioni invernali come su bagnato o sulla neve, riducendo così l'abrasione e migliorando l'efficacia delle frenate.

Per contrastare il pericoloso fenomeno dell’aquaplaning, come sanno anche gli automobilisti meno esperti, Hankook ha aumentato l'area di contatto dello pneumatico con la strada grazie a un miglioramento del profilo e dell'impronta, potenziando le prestazioni sulla neve e sul bagnato.

Il battistrada, poi, presenta due scanalature longitudinali più larghe rispetto agli altri prodotti disponibili nel mercato: il risultato è una maggiore azione contro l'acqua e il fango. Incrementando, poi, il numero degli intagli (da 58 a 74), si è migliorata la presa sulla neve.

Ultra High Performance Winter i*cept evo2, premiato con il Red Dot Design Award, è innovativo anche dal punto di vista del design con il battistrada asimmetrico: da un lato si potenziano le prestazioni sulla neve, dall'altro si garantiscono frenate con performace superiori sull'asciutto e sul bagnato. E' disponibile nella larghezze del battistrada da 195 a 275 mm, dalla serie 35 alla 60, nei codici di velocità H, V e W, soprattutto nelle versioni di carico extra (XL).