MotoGP, lo show continua: calendario e come vederla in streaming su DAZN

contenuto sponsorizzato

Dopo la prima tappa a Jerez, la stagione della MotoGP™ continua con il secondo appuntamento sul circuito spagnolo. Uno show imperdibile, che, staccata dopo staccata, gli appassionati delle due ruote potranno gustarsi insieme alle gare di Moto2™ e Moto3™ su DAZN, la prima piattaforma di streaming interamente dedicata allo sport.

Complice la rovinosa caduta di Marc Marquez, ora alle prese col recupero dopo l'operazione per ridurre le tre fratture all'omero destro, nel primo round a Jerez è stato Quartararo a mettere tutti dietro, conquistando la sua prima vittoria in MotoGP™ e confermando di essere il grande antagonista del Campione del Mondo per il titolo. Dopo il lockdown, "El Diablo" si è presentato in pista senza timori reverenziali e con tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso, candidandosi subito alla "doppietta" spagnola e lanciando un messaggio forte e chiaro al resto del gruppo. Soprattutto a Viñales e Dovizioso, che nella prima tappa stagionale sono riusciti comunque a limitare i danni salendo sul podio grazie a una gara attenta e concreta e a rimanere in scia al francesino in vista di un campionato serrato e con pochi margini d'errore.

Discorso diverso invece per Valentino Rossi, che a Jerez ha dovuto alzare bandiera bianca e parcheggiare la sua Yamaha a bordo-pista dopo i soliti problemi con le gomme mentre navigava lontano dai primi della classe. Un avvio amaro per il "Dottore", che sul circuito spagnolo avrà comunque subito una seconda chance per reagire e dimostrare di essere ancora veloce e competitivo. Un po' come dovranno fare anche Petrucci e Alex Marquez, deludenti in gara, Joan Mir e Aleix Espargaro, caduti nei primissimi giri a Jerez, e Alex Rins e Cal Crutchlow, assenti al via del Gran Premio di Spagna per problemi fisici e possibili protagonisti del GP di Andalusia. Tutti a caccia di Quartararo e di punti preziosi in attesa del rientro in pista di Marc Marquez. Lo spettacolo della MotoGP™ continua su DAZN

MOTOGP 2020: COME VEDERLA SU DAZN

La piattaforma di streaming trasmetterà live e on demand tutti i Gran Premi, le prove libere e le qualifiche delle classi MotoGP™, Moto2™ e Moto3™. Allo stesso prezzo di 9,99 euro al mese. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento.

Attivando l'abbonamento sarà possibile seguire il Motomondiale su Smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e molti altri dispositivi, anche in due luoghi diversi nello stesso momento. Aderendo al servizio, infatti, è possibile guardare DAZN con due dispositivi differenti contemporaneamente, connettendo fino a un massimo di sei dispositivi totali.

I commentatori ufficiali saranno Marco Melandri e Niccoló Pavesi per la MotoGP™ e Matteo Pittaccio per le classi Moto2™ e Moto3™.

GP DI ANDALUSIA: DATE E ORARI DEL SECONDO GRAN PREMIO

Calendario alla mano, la stagione MotoGP™ continua su DAZN venerdì 24 luglio con la prima e seconda sessione di prove libere, mentre sabato 25 luglio in mattinata ci saranno le libere 3, poi le qualifiche dopo l'ora di pranzo. La gara prenderà invece il via domenica 26 luglio alle 14.00.

Prove libere, prima sessione: venerdì 24 luglio ore 9.00

Prove libere, seconda sessione: venerdì 24 luglio ore 13.15

Prove libere, terza sessione: sabato 25 luglio ore 9.00

Qualifiche: sabato 25 luglio ore 12.35

Warm up: domenica 26 luglio ore 08.20

Gara Moto3 : domenica 26 luglio ore 11.00

Gara Moto2 : domenica 26 luglio ore 12.20

Gara MotoGP : domenica 26 luglio ore 14.00

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN



MOTOGP: IL CALENDARIO COMPLETO

Tredici i GP certi in calendario per la stagione 2020: prima tappa il 19 luglio a Jerez, ultima il 15 novembre a Valencia. Da definire ancora i GP di Argentina, Thailandia e Malesia.

19/7 Gran Premio Red Bull di Spagna - Circuito di Jerez

26/7 Gran Premio Red Bull di Andalusia - Circuito di Jerez

9/8 Gran Premio Monster Energy della Repubblica Ceca - Autodromo di Brno

16/8 Gran Premio MyWorld dell'Austria - Red Bull Ring - Spielberg

23/8 Gran Premio di Stiria - Red Bull Ring - Spielberg

13/9 Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit

20/9 Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit

27/9 Gran Premio Monster Energy di Catalunya Spagna - Circuito di Catalogna

11/10 Gran Premio Shark Helmets di Francia - Le Mans

18/10 Gran Premio Michelin di Aragón - Motorland Aragón

25/10 Gran Premio di Teruel - Motorland Aragón

8/11 Gran Premio d'Europa - Circuito della Comunità Valenciana

15/11 Gran Premio Motul della Comunità Valenciana - Circuito della Comunità Valenciana

* Gran Premio Motul della Repubblica Argentina - Autodromo di Termas de Río Hondo

* Gran Premio OR di Thailandia - Circuito Internazionale di Chang

* Gran Premio Shell della Malesia - Circuito Internazione di Sepang

Guarda tutte le gare di MotoGP™, Moto2™ e Moto3™ live su DAZN