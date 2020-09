La Serie A riparte su DAZN: ecco il calendario e come seguire le partite

contenuto sponsorizzato

Tutto pronto per l'inizio della stagione 2020/2021 di Serie A, che per il terzo anno di fila sarà trasmessa anche da DAZN , il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Per quanto riguarda la massima serie italiana anche questa stagione su DAZN si potranno seguire tre partite in esclusiva per ogni giornata.

E già dal primo turno l'offerta è ricca di appuntamenti interessanti. Si parte con la sfida tra Hellas Verona e Roma, in programma sabato 19 Settembre alle ore 20:45. Un match che promette subito scintille tra la rivelazione della scorsa stagione e i giallorossi, alle prese invece col cambio di proprietà e il nuovo grave infortunio al ginocchio per Zaniolo.

A seguire, domenica 20 settembre, sarà poi la volta di altre due gare. Il lunch-match, alle 12:30, vedrà di fronte Parma e Napoli, poi alle 15:00 sarà il turno di Genoa-Crotone. Dopo l'ottimo pre-campionato, al Tardini c'è grande attesa per la squadra di Gattuso e per le giocate di Osimhen, nuovo fenomeno del calcio nigeriano chiamato a guidare l'attacco azzurro a suon di gol. A Marassi invece andrà subito in scena un test interessante per la zona medio-bassa della classifica. Al suo esordio sulla panchina del Grifone, Maran dovrà fare infatti subito i conti con una neopromossa per capire a che punto è la sua squadra dopo la salvezza all'ultima giornata della passata stagione.

La programmazione DAZN delle prime quattro giornate di Serie A

Giornata 1

Hellas Verona-Roma, sabato 19 settembre ore 20:45

Parma-Napoli, domenica 20 settembre ore 12:30

Genoa-Crotone, domenica 20 settembre ore 15:00

Giornata 2

Inter-Fiorentina, sabato 26 settembre ore 20:45

Spezia-Sassuolo, domenica 27 settembre ore 12:30

Verona-Udinese, domenica 27 settembre ore 15:00

Giornata 3

Udinese-Roma, sabato 3 ottobre ore 20:45

Atalanta-Cagliari, domenica 4 ottobre ore 12:30

Lazio-Inter, domenica 4 ottobre ore 15:00

Giornata 4

Crotone-Juventus, sabato 17 ottobre ore 20:45

Bologna-Sassuolo, domenica 18 ottobre ore 12:30

Spezia-Fiorentina, domenica 18 ottobre ore 15:00

I big match trasmessi da DAZN

Gia’ confermati anche una serie di big match che si terranno nel corso della stagione. Si tratta della doppia sfida tra Juventus e Lazio, di Roma-Inter e del Derby di Milano.

Giornata 7

Lazio-Juventus, 8 novembre 2020

Giornata 17

Roma-Inter, 10 gennaio 2021

Giornata 23

Milan-Inter, 21 febbraio 2021

Giornata 26

Juventus-Lazio, 7 marzo 2021



L’offerta multisport di DAZN

DAZN trasmette tre gare di Serie A TIM a giornata, ma nella sua offerta sono compresi anche tanti altri grandi eventi sportivi internazionali, tra cui tutta la Liga, la Ligue 1, l'FA Cup e la Carabao Cup, l'EFL League Cup, Eredivisie e Championship, la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana, oltre ad altri campionati come la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League. Su DAZN sono disponibili inoltre i canali tematici Inter TV e Milan TV che offrono la possibilità di seguire i match di Serie A TIMVISION di Inter e Milan femminile.

L’offerta extra calcistica di DAZN include invece la NFL, gli sport da combattimento come la boxe e le arti marziali miste (UFC e Bellator), i motori con la MotoGP™, IndyCar, NASCAR e DTM, la PRO14 di rugby e i darts. Inoltre su DAZN sono disponibili i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono nel corso dell’anno alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo, come Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori, Serie A ed Eurolega di basket, le principali discipline invernali, oltre ai Giochi Olimpici.

