Inter e Lazio inseguono la Juve, Atalanta e Napoli la Champions: che show su DAZN

contenuto sponsorizzato

La Serie A ha ripreso il suo cammino passando la parola al campo. Un'inedita maratona di calcio che nella prossima settimana su DAZN proporrà in esclusiva sei partite importanti per le sorti del campionato. Dalla lotta scudetto, con Lazio e Inter pronte ad approfittare di eventuali passi falsi della Juve, fino alla battaglia per non retrocedere, passando per la corsa Champions e la bagarre per un posto in Europa League. Uno show ricco di grandi appuntamenti.

A partire dagli impegni dell'Inter, che in una settimana giocherà su DAZN ben due partite fondamentali per la lotta scudetto contro Brescia (1 luglio ore 19.30) e Bologna (5 luglio ore 17.15). Gare da non sbagliare assolutamente per Conte se vuole continuare a tallonare la capolista e a credere al sogno Scudetto.

Segui Inter-Brescia e Inter-Bologna in esclusiva su DAZN

Discorso simile anche per la Lazio, che all'Olimpico nella 30ª giornata dovrà invece fare i conti col Milan (4 luglio ore 21.45). Una gara insidiosa per i biancocelesti, usciti ridimensionati dalla debacle di Bergamo ma ancora vogliosi di stupire in questo finale inedito di stagione. Anche per la squadra di Inzaghi, a caccia della condizione pre-lockdown, ora i margini d'errore sono pochi. E i rossoneri saranno un cliente da maneggiare con grande cautela. Soprattutto perché gli uomini di Pioli sono impegnati nell'affollata bagarre per un posto in Europa League e non sembrano intenzionati a far sconti a nessuno.

Segui Lazio-Milan in esclusiva su DAZN

Quanto alla zona Champions, c'è grande attesa per Atalanta-Napoli, match clou della 29ª giornata in programma il 2 luglio ore 19.30. Dopo la rimonta show con la Lazio, gli uomini di Gasperini dovranno vedersela contro la squadra di Gattuso per difendere il quarto posto e confermare di essere ormai una realtà consolidata del calcio italiano. Una partita che promette scintille sia sul piano dello spettacolo, sia del risultato. Rilanciati dalla vittoria della Coppa Italia, del resto, gli azzurri in questo rush finale di campionato non hanno nulla da perdere e potrebbero sfruttare l'entusiasmo per scalare la classifica e rovinare i piani dei bergamaschi.

Segui Atalanta-Napoli in esclusiva su DAZN

Per quanto riguarda infine la zona retrocessione, nella 29ª e 30ª giornata di Serie A toccherà alla Sampdoria dare segnali importanti. Nel giro di una settimana i blucerchiati dovranno affrontare due gare da dentro o fuori nella zona calda della classifica. La prima sfida-salvezza Ranieri se la giocherà contro il Lecce (1 luglio 21.45), poi dovrà vedersela con la SPAL (5 luglio 19.30). Tutto con in palio punti pesantissimi per rimanere in Serie A.

Segui Lecce-Sampdoria e Sampdoria-SPAL in esclusiva su DAZN

Ma vediamo nel dettaglio la programmazione completa di DAZN relativa della 29ª e 30ª giornata di Serie A

29ª GIORNATA

1/7 19.30 Inter-Brescia

1/7 21.45 Lecce-Sampdoria

2/7 19.30 Atalanta-Napoli

30ª GIORNATA

4/7 21.45 Lazio-Milan

5/7 17.15 Inter-Bologna

5/7 19.30 Sampdoria-SPAL

Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese.

Come abbonarsi a DAZN

Abbonarsi a DAZN è facile, costa 9,99 euro al mese e il servizio si può disdire quando si vuole. DAZN trasmette tre gare di Serie A a giornata, ma nella sua offerta sono compresi anche tanti altri grandi eventi sportivi, tra cui tutta LaLiga Santander e la Serie BKT. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento.

Aderendo al servizio è possibile guardare DAZN con due dispositivi differenti contemporaneamente, connettendo fino a un massimo di sei device totali. È possibile guardare DAZN con Smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e molti altri dispositivi. Maggiori informazioni sui dispositivi disponibili sulla pagina dedicata del sito.