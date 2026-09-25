Italia-Belgio, le pagelle dei Diavoli Rossi: De Bruyne e Godts fanno tutto quello che vogliono divertendosi

© Getty Images
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Lammens 6,5 - Dopo un Mondiale concluso ingloriosamente, riceve la fiducia di Van Bommel e la ricambia con una prestazione all'altezza.
Castagne 6,5 - Non era male quando giocava nell'Atalanta, nel frattempo è ulteriormente migliorato e sulla fascia destra non lascia mai spazio.
Ngoy 6,5 - Sempre attento nella marcatura quando l'Italia timidamente si presenta dalle sue parti, pericoloso quando va si proietta nell'area avversaria.
Mechele 7 - Una sicurezza assoluta, ottimo leader difensivo con licenza di dare un contributo anche cinquanta metri più avanti.
De Cuyper 6,5 - La quantità di movimento è notevole, il controllo della fascia sinistra quasi totale, sia in fase di possesso che in fase di non possesso.
Tielemans 7 - Metronomo collaudato del centrocampo, reparto in cui il Belgio ha il dominio totale fin dai primi minuti della partita.
Raskin 6,5 - Un continuo movimento a pendolo, sincronizzato con quello di De Bryune, che gli consente di toccare molti palloni, spesso anche con esiti pericolosi per la difesa azzurra.
Dal 29' st Lavia 6 - Un po' più falloso del compagno sostituito, efficace ma un po' ruvido.
Diego Moreira 5 - Il meno brillante dell'attacco belga. Parte a destra, passa a sinistra, ma su entrambi i lati non riesce a dare il conributo che dà nel Milan quando entra a partita in corso.
Dal 13' st Lukebakio 7 - Non c'è niente da fare, quando affronta squadre italiane si scatena. Gli basta pochissimo dopo l'ingresso in campo, parte in contropiede da solo e segna il 2-0.
De Bruyne 7,5 - Sente aria di casa e mostra da subito un'ispirazione insolita. Libero di inventare calcio, si diverte a provare soluzioni di pregio. Ha la fiducia della squadra e si vede. Si diverte come un bambino che salta nelle pozzanghere.
Dal 13' st Vanaken 6 - Molto meno appariscente di CDK, fa il suo compitino.
Godts 7,5 - Chissà perché non era al Mondiale, perché è un talento straordinario e non a caso il Paris Saint Germain ci ha investito una cifra importante pur sapendo che è la riserva di Kvaratskhelia. Parla la stessa lingua di De Bruyne.
Dal 38' st Fernandez Pardo sv.
De Ketelaere 7 - Da prima punta si muove molto meglio rispetto a qualche tempo fa, attacca la profondità ed è il primo a creare un pericolo alla porta italiana dopo una manciata di minuti. Altro che falso nove, è un nove vero. E il tocco con cui fa partire la volata di Lukebakio che porta al 2-0 è una chicca.
Dal 38' st Lukaku sv.
CT Van Bommel 7 - Mette insieme un giusto mix tra la generazione dei fenomeni in fase discendente e i numerosi giovani emergenti, che sembrano capirsi alla perfezione.