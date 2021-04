Moto3 Portogallo: Acosta ci prende gusto, altra vittoria e allungo mondiale

MOTO3 PORTOGALLO

Il rookie "maravilla" bissa il successo di Doha e allunga in classifica generale. Sul podio Foggia e Migno

di

LUCA BUCCERI

Un'altra vittoria e allungo in classifica generale per Pedro Acosta, il rookie "maravilla" del team KTM Ajo che vince il GP del Portogallo, terza tappa del mondiale di Moto3. Il pilota spagnolo chiude davanti ad altri due italiani, Dennis Foggia e Andrea Migno, entrambi vicinissimi al successo e poi beffati dal giovane debuttante. Sesto posto per Antonelli davanti a Fenati, a punti anche l'altro italiano Stefano Nepa. Getty Images

Un altro successo costruito dalle retrovie per il rookie Acosta, sempre più protagonista di questo avvio di Moto3. Il pilota spagnolo sorprende, entusiasma e vince anche a Portimao mandando in estasi il team KTM Ajo, che poteva fare doppietta se Masia (9° al traguardo) non si fosse steso a poche curve dall'arrivo. Sorridono, seppur con minor soddisfazione del vincitore, anche Dennis Foggia e Andrea Migno, entrambi al primo podio del mondiale. Per "The Rocket", partito in prima fila insieme al connazionale Migno, una beffa da ultime curve che ha permesso ad Acosta di infilarsi e volare verso il secondo primo posto di fila, il terzo successo per il suo team.

Quarto posto per Ayumu Sasaki, seguito da Gabriel Rodrigo e due italiani, Niccolò Antonelli e Romano Fenati. A punti anche Nepa, 11° dietro a Garcia e Yamanaka. Solo 19° posto per Riccardo Rossi, mentre il giapponese Tatsuki Suzuki del team SIC58 è stato costretto a salutare la gara a sei giri dal termine a causa di un contatto con Fernandez.

MOTO3 PORTOGALLO, L'ORDINE DI ARRIVO

MOTO3, LA CLASSIFICA E IL CALENDARIO