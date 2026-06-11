Wolverhampton, esonerato Edwards dopo la retrocessione in Championship

11 Giu 2026 - 11:26
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Il Wolverhampton ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Rob Edwards a soli sette mesi dal suo insediamento sulla panchina dei Wolves. Secondo quanto anticipano i media inglesi, la decisione è maturata come diretta conseguenza della retrocessione in Championship.

Edwards era subentrato a stagione in corso nel mese di novembre per ereditare la squadra da Vítor Pereira, ma il tecnico quarantatreenne non è riuscito a invertire la rotta. Sotto la sua gestione, il Wolverhampton ha chiuso all'ultimo posto in classifica (appena 5 vittorie e 16 sconfitte nelle 30 partite ufficiali con Edwards in panchina). Manca solo il comunicato ufficiale.

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