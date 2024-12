Nonostante il ricco mercato fatto in estate, dopo 14 giornate il West Ham si ritrova in 14ª posizione con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte e ora la panchina di Julen Lopetegui, che proprio la scorsa estate era stato vicino al Milan, traballa. Secondo quanto riporta il Mirror si fa largo anche il nome del possibile successore, Michael Carrick, attualmente allenatore del Middlesbrough quinto in classifica in Championship.