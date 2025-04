Nonostante la maxi-proposta da un miliardo di euro arrivata dall'Arabia Saudita, Vinicius jr sarebbe intenzionato a dire no. Lo rivelano i colleghi di Cadena Ser. In casa Real Madrid infatti, si respira un certo ottimismo in merito al prolungamento del contratto in scadenza nel 2027. Lo fa sapere Footmercato.