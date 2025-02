Verona, Setti: "Belahyane è stato l'ultimo 'regalo' che ho fatto alla Lazio"

Il passaggio di Reda Belahyane alla Lazio ha confermato l'ottimo legame fra l'Hellas Verona e il club biancoceleste. Un rapporto che è stato confermato dall'ormai ex presidente della squadra veneta Maurizio Setti in un'intervista a LaLazio.com: "Per quello che ha rappresentato per noi e per come è stato valutato, credo sia stato pagato anche poco, perché se tante volte restava, sono convinto che a fine stagione sarebbe stato valutato anche il doppio, ma va bene così, la società è soddisfatta e anche il ragazzo, che voleva andare ed era giusto così. Era il tempo giusto per cambiare squadra e andare in una grande come la Lazio. Per me è destinato a fare grandi cose - ha spiegato l'ex patron del Verona -. Si dicono sempre una marea di sciocchezze in questi casi, ma su di lui c’è stato il Chelsea che voleva prenderlo e ne abbiamo parlato parecchio, ma loro volevano un giocatore pronto, alla fine non l’hanno considerato tale, peggio per loro, la Lazio è stata decisa. Ma c’erano anche Marsiglia e Rennes, più altre importanti squadre italiane che si erano affacciate prima, ma Lotito è stato il più convinto e più veloce. Abbiamo fatto un affare tutti e due, il Verona e la Lazio, vedrete che mi ringrazierete, diventerà un idolo alla Lazio e farà innamorare i tifosi".