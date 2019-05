UFFICIALE: IL PERUGIA E NESTA SI SEPARANO

21/05/2019

Alessandro Nesta e il Perugia si separano. Il club umbro, battuto dal Verona nel primo turno dei playoff di Serie B, ha annunciato in una nota che l'ex giocatore di Milan e Lazio "non sarà il responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva". "Il Club desidera ringraziare Alessandro Nesta e il suo staff per l'impegno e la professionalità profusi in questo anno augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera", conclude il Perugia.