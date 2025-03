UEFA: la rosa della Juventus vale 113 milioni più di quella dell'Inter

La UEFA ha pubblicato il report “The European Club Finance and Investment Landscape“, che stila la classifica dei club con la rosa più costosa. Graduatoria dominata dal Chelsea, che ha speso ben 1,656 miliardi di euro, ma in top 20 sono presenti anche cinque club italiani: Juventus e Inter (entrambe in top 10), ma anche Napoli, Milan e Roma, in quest’ordine. In particolare, è interessante notare il dato che riguarda Juventus e Inter: la rosa della Juventus ha un valore di 737 milioni, secondo la Uefa, e quindi vale 113 milioni in più rispetto a quella dell'Inter (valutata 624 milioni).