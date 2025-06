Udinese, ufficiale cessione Bijol al Leeds a titolo definitivo

L'Udinese "ha ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Jaka Bijol al Leeds United". Lo comunica in una nota la società friulana. "Il centrale lascia il club dopo 3 stagioni e 95 presenze con 5 gol in cui si è consacrato come uno dei migliori difensori del panorama italiano ed europeo diventando anche un cardine della nazionale slovena - sottolinea il club bianconero - A Jaka il ringraziamento per la professionalità e la dedizione ai nostri colori sempre dimostrate e un grande in bocca al lupo per l'avventura in Premier League".