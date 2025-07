Udinese, Runjaic: "Orgoglioso del rinnovo"

"Sono molto orgoglioso che la società mi abbia rinnovato la fiducia allungandomi il contratto di un anno. Sappiamo che mi aspettano sfide importanti. Voglio crescere come persona e come allenatore". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, nel corso del media day di Lienz, in Austria. "Il nostro desiderio è di saperci schierare sia con la difesa a 3 sia con la difesa a 4 - ha aggiunto - ma ciò che conta è la compattezza. Mi piacciono le sfide e penso che possiamo lavorare al meglio con questa società. Il campionato sarà ancora più competitivo dello scorso anno con un Como che si sta rinforzando così tanto e il ritorno di una società virtuosa come il Sassuolo. Per noi il futuro è ora, siamo concentrati sulla prima di campionato e sulla Coppa Italia. Dobbiamo assolutamente evitare un periodo negativo come quello della fine dello scorso anno, arrivato comunque a salvezza ottenuta. Ma questa non deve essere un'attenuante. Dobbiamo migliorare contro i top team con cui, lo scorso anno, non abbiamo mai vinto", ha concluso l'allenatore.