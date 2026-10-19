Udinese, niente cambio: avanti con Runjaic, si giocherà tutto con il Milan

L'Udinese conferma Kosta Runjaic alla guida tecnica nonostante i cinque ko consecutivi in campionato e il penultimo posto in classifica. Lo apprende l'Ansa. Il club friulano, dopo il tracollo interno con il Lecce, aveva già confermato ieri l'allenatore tedesco, alla sua terza stagione in Friuli, ma c'erano state voci insistenti, in serata, su una sorta di verifica ulteriore da parte della proprietà. Un confronto che ha portato a rinnovare la fiducia al mister. Zanetti e D'Aversa quindi, due nomi accostati alla panchina bianconera, restano alla finestra.
Con il Milan, nel posticipo casalingo di domenica sera, ci sarà dunque ancora Runjaic in panchina. Sarà un match molto delicato anche perché l'Udinese è poi attesa da altre due gare nell'arco di soli sei giorni: l'insidiosa trasferta a Parma, che si trova nelle medesime precarie condizioni di classifica, e la gara casalinga con la lanciatissima Roma. Prima della sosta, i friulani saranno poi ospiti del Venezia, appena rilanciato dalla cura Nicola.