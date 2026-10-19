Udinese, niente cambio: avanti con Runjaic, si giocherà tutto con il Milan

Con il Milan, nel posticipo casalingo di domenica sera, ci sarà dunque ancora Runjaic in panchina. Sarà un match molto delicato anche perché l'Udinese è poi attesa da altre due gare nell'arco di soli sei giorni: l'insidiosa trasferta a Parma, che si trova nelle medesime precarie condizioni di classifica, e la gara casalinga con la lanciatissima Roma. Prima della sosta, i friulani saranno poi ospiti del Venezia, appena rilanciato dalla cura Nicola.