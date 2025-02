Torino, si riapre la trattativa con lo Spartak Mosca per la cessione di Ilic

Ivan Ilic potrebbe lasciare Torino nelle prossime settimane. La trattativa con lo Spartak Mosca sembra essersi riaperta e, dopo le frenate delle scorse ore, c'è un cauto ottimismo in casa granata che l'operazione possa andar in porto. A lasciarlo trapelare è stato anche il tecnico Paolo Vanoli in occasione della conferenza stampa della vigilia del match con il Bologna spiegando di esser comunque pronto a riportarlo in rosa qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto. "' rientrato sapendo nonostante che il mercato sia aperto così come una trattativa, da quello che so io. Il suo problema è superato, è all'ultimo passo di riabilitazione. Quando si chiuderà il mercato, se farà parte della rosa, è un valore aggiunto".