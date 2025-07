Telenovela Gyokeres: ora lo United prova a beffare l'Arsenal

Viktor Gyokeres è uno dei nomi che sta monopolizzando il mercato europeo. Il cannibale svedese lascerà al 100% lo Sporting Lisbona, con cui sta andando allo scontro frontale per non aver favorito la sua cessione, nonostante in passato ci fossero state promesse in questo senso. L'Arsenal nelle ultime settimane è stata la squadra che più si è avvicinata alle richieste dei lusitanii, pur non soddisfandole in pieno. Ed è proprio in questo spiraglio che, secondo alcune informazioni che arrivano dal Portogallo, si sarebbe inserito lo United di Ruben Amorim, ex tecnico di Gyokeres proprio allo Sporting. I Red Devils stanno rivoluzionando il reparto offensivo e Gyokeres potrebbe essere la ciliegina sulla torta dopo gli arrivi di Cunha e Mbeumo.