Stallo Messi-Barcellona, Leo sta per diventare svincolato

LA SITUAZIONE

Il rinnovo tarda ad arrivare: ancora non c'è l'accordo economico

Fra meno di 48 ore Leo Messi non sarà più un giocatore del Barcellona, ma sarà svincolato e praticamente sul mercato. Una situazione molto delicata con la Pulce che vorrebbe rimanere in blaugrana, ma ancora non ha trovato l'accordo definitivo per il rinnovo e per mettere la firma sul contratto. Le indiscrezioni parlano di un'intesa di massima per un biennale fino al 2023, ma c'è ancora distanza economica per la fumata bianca. In più il numero 10 è al momento impegnato con l'Argentina in Coppa America e quindi i tempi si potrebbero ulteriormente dilatare. Resta il fatto che fra qualche ora ufficialmente Messi non sarà più del Barça.

Una situazione surreale, anche se la volontà di tutte le parti in causa è quella di proseguire insieme. Quella del Barcellona che non vuole perdere il giocatore più forte al mondo e quella della Pulce che ha scelto di restare in Spagna, anche per mancanza di alternative valide. Accantonata l'ipotesi Inter per mancanza di fondi, negli ultimi mesi hanno sondato il terreno Psg e Manchester City senza mai affondare il colpo decisivo. Troppi i soldi richiesti dal numero 10 per strapparlo ai blaugrana. Si andrà avanti insieme, è quasi certo, ma i tifosi catalani vorrebbero la firma al più presto per restare più tranquilli.