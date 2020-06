Solskjaer "tranquillizza" Inter e Roma: "Sanchez e Smalling? Prestiti prolungati"

Sanchez e Smalling porteranno a termine la stagione (questa stagione per forza di cose allungata sino a fine agosto) con le maglie dell'Inter e della Roma. E quindi, stando almeno alle parole di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United proprietario di entrambi i cartellini, saranno a disposizione di Conte e Fonseca anche per l'Europa League in calendario al termine del campionato. A meno di ripensamenti che lo stesso allenatore dei Red Devils non vede però all'orizzonte. Restano, è vero, alcune questioni burocratiche da sistemare, ma le parole di Solskjaer alla vigilia del match di Premier contro lo Sheffield aprono le porte all'ottimismo: “Estendere i prestiti di Sanchez e Smalling? Credo di si. È tutta una questione amministrativa e di scartoffie. Spero che sistemino tutto“.