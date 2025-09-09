Skriniar tenta il Milan: "Nessun contatto, ma mai dire mai"

Milan Skriniar potrebbe avere il futuro nel suo nome. Se è vero che il passato lo ha visto legato a doppio filo con l'Inter, il difensore del Fenerbahce potrebbe avere un divenire a tinte rossonere: "Io non ho mai parlato con il Milan. Non ho mai avuto contatti con il club. Anche il mio agente non sapeva niente di questo - ha spiegato Skriniar in un'intervista a Milannews.it -. Non c’è niente di impossibile. Mai dire mai. Vediamo quello che succede. Ho quattro anni di contratto al Fenerbahce e sono contento lì. La gente mi vuole bene e i tifosi sono meravigliosi. Ho buoni rapporti anche con il club. Ho ritrovato continuità e sono contento. Poi sono cresciuto a livello di performance e voglio continuare. Ho trent’anni, il tempo passa molto veloce. Poi nel mercato d’oggi tutti vogliono giocatore più giovani. Vediamo quello che succede ma io sono contentissimo a Istanbul e voglio ancora fare tante cose lì“.