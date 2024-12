Serie A, via Nesta dal Monza: è la quinta panchina che salta in Serie A

Quella del Monza é la quinta panchina che salta dall'inizio del campionato di serie A. Il primo a perdere il posto é stato Daniele De Rossi, esonerato dalla Roma lo scorso 18 settembre (dopo la 4/a giornata), per sostituirlo con Ivan Juric, a sua volta licenziato dopo due mesi. Fatale al croato il ko casalingo con il Bologna alla 12/a giornata. Ora i giallorossi sono nelle mani di Claudio Ranieri. Sempre il 12/o turno, in concomitanza con la sosta, é stato l'ultimo di Luca Gotti con il Lecce, che lo ha esonerato dopo il pareggio interno contro l'Empoli. In Salento é arrivato Marco Giampaolo. Quindi é stata la volta di Alberto Gilardino che, a metà novembre, ha lasciato il Genoa al francese Patrick Vieira. Oggi é toccato ad Alessandro NESTA, esonerato dopo la 17ma giornata. L'ex difensore di Lazio e Milan lascia i brianzoli all'ultimo posto in classifica con 10 punti e una sola vittoria.