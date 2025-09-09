Sassuolo, a un passo il rinnovo di Thorstvedt

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, aveva confermato a inizio mese di essere a buon punto nella trattativa per il rinnovo di Thorstvedt, ma mai come in questa settimana le parti sembrano essere vicine a un accordo. Il calciatore è momentaneamente ai box a causa di un infortunio, ma il Sassuolo ha comunque preparato una proposta di rinnovo valida fino al 2029 con opzione di prolungamento automatico con scadenza nel 2030. Thorstvedt è uno dei pezzi più pregiati della rosa del Sassuolo per cui Carnevali ha declinato diverse offerte nel periodo di calciomercato estivo, e ora la società neroverde può iniziare a pensare con più serenità ai rinnovi.