Sanremese formato Mondiale, dopo Gattuso arriva Del Piero: è Tobias, figlio di Alex

Prosegue la dinastia Del Piero nel calcio. Tobias Del Piero, 18enne figlio del leggendario Alessandro, ha infatti firmato un contratto con la Sanremese, squadra che milita nella Serie D. Ad annunciarlo è stato lo stesso club ligure: "La Sanremese Calcio è lieta di annunciare l’ingaggio di Tobias Del Piero. Nato a Torino, classe 2007, arriva a disposizione di mister Moro, un trequartista che può giocare in tutto il reparto offensivo. Importanti le esperienze in Spagna con Getafe ed Alcoron e in Italia con l’Empoli. Benvenuto Tobias!".