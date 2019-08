La Sampdoria ha ufficializzato la cessione di Dennis Praet al Leicester: "Al centrocampista belga – 106 presenze e 4 gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste tre stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società". I liguri incassano 20 milioni di euro.