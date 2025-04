Salah, il Liverpool spera nel rinnovo ma l'Al Hilal rimane alla finestra

È uno dei migliori giocatori della stagione ma, paradossalmente, non si sa in che squadra giocherà nella prossima stagione. Il contratto di Momo Salah scadrà a giugno e ancora sul futuro dell'egiziano aleggia un alone di incertezza. In più di una occasione l'ex Roma ha fatto capire come non ci fossero stati significativi passi avanti sul rinnovo con i Reds, dichiarazioni che hanno fatto ingolosire i club arabi, in particolare l'Al Hilal, pronti a coprire d'oro Mo e trascinarlo in Arabia Saudita. Il giallo si scioglierà soltanto al termine della stagione quando Salah prenderà una decisione definitiva.