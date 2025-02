Nicola Zalewski non è stato convocato da Claudio Ranieri per la sfida di domani contro il Napoli. L'esterno polacco, infatti, è vicino all'addio dalla Roma con la trattativa in dirittura d'arrivo con l'Inter. Il calciatore dovrebbe volare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto a sei milioni dopo l'accordo per il rinnovo trovato con la società giallorossa.