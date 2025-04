Alexis Saelemaekers difficilmente rimarrà alla Roma. A meno che il Milan non decida di tenere Tammy Abraham e completare così lo scambio di giocatori, il belga tornerà in rossonero in estate per poi esser ceduto, magari all'estero. Il club di via Aldo Rossi chiede fra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe esser raggiunta dal Nottingham Forest secondo quanto riportato da Calciomercato.com.