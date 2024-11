"Pellegrini é un ragazzo introverso. Soffre più di tutti per questa situazione. Ho letto che le colpe della cacciata di De Rossi siano le sue, questo non è vero e i tifosi devono sapere la verità. Anzi, lui, Mancini e Cristante hanno fatto i pazzi per farlo restare". Lo ha detto Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a due giorni dalla sfida con l'Atalanta.