Roma, per l'attacco si valuta anche Kalimuendo

La Roma ha l'urgente necessità di rinforzare il proprio attacco durante la sessione invernale di mercato. Joshua Zirkzee è il nome più gettonato: l'ex Bologna non ha mai inciso al Manchester United e ora gradirebbe un ritorno in Italia. Su di lui, però, ci sarebbe anche l'interesse del Milan. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta il nome dell'alternativa all'olandese: Arnaud Kalimuendo. L'attaccante del Nottingham Forest sta trovando pochissimo spazio e potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra tra qualche mese.