Roma, Ghisolfi: "Frattesi? Siamo stati vicini, vediamo tra 4 mesi"

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del mercato invernale e della situazione del club, il cui operato è condizionato dal settlement agreement firmato con la Uefa nel 2022. "Lucca non è mai stato un’opzione concreta, cercavamo un vice-Dovbyk e non un titolare - ha spiegato il dirigente francese -. Per quanto riguarda Frattesi, abbiamo lavorato a fondo con lui, il suo procuratore e l’Inter. Siamo stati vicini a chiudere l’affare, ma tra quattro mesi valuteremo se il suo arrivo sarà fattibile o se punteremo su un centrocampista con caratteristiche simili”.