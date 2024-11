RETROSCENA LUIS ENRIQUE: "NEL 2011 FUI VICINO ALL'ATLETICO, MA AVEVO GIÀ DATO PAROLA ALLA ROMA"

L'esperienza di Luis Enrique alla Roma non è stata sicuramente una delle più felici della carriera. Un rapporto che avrebbe potuto mai nascere secondo quanto riportato dal tecnico del Paris Saint Germain che ha spiegato un retroscena: riguardante l'Atletico Madrid: "Sì, era vero, ma avevo già dato la mia parola ad un altro club (la Roma, ndr). Si trattava di non venir meno alla mia parola. Sono stati fortunati a trovare Simeone perché probabilmente non avrebbe avuto quella stessa energia se fosse arrivato dopo - ha spiegato Luis Enrique in conferenza stampa -. L'Atlético ha trovato in Simeone il miglior allenatore che potesse avere e lo ha dimostrato in questi anni. Quindi i tifosi dell’Atlético sono stati fortunati".