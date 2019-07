Zinedine Zidane ha annunciato l'addio al Real di gareth Bale in conferenza stampa dopo il ko col Bayern: "Bale non ha giocato perché sta per andarsene. Speriamo che se ne vada presto, sarebbe meglio per tutti. Stiamo lavorando al suo trasferimento in un altro club. Non ho nulla di personale contro di lui, ma arriva un momento in cui le cose sono fatte perché devono essere fatte. Devo prendere delle decisioni e dobbiamo cambiare".

Tempo reale domenica 21 luglio