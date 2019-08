Seguito da tempo dalle merengues, Van de Beek è tornato ad essere la massima alternativa a Pogba in casa Real Madrid, visto che il Manchester United non sembra disposto a lasciar partire il francese facilmente e sopratutto non nel breve periodo. E così avviati i contatti per il centrocampista dell'Ajax. Secondo Marca la trattativa tra Ajax e Real potrebbe chiudersi sulla base di 60 milioni, il che renderebbe Van de Beek la terza grande cessione del club di Amsterdam dopo De Jong e De Ligt. L'intenzione è quella di tenere almeno lui, ma il pressing degli spagnoli potrebbe essere decisivo.