Rashford torna allo United, arriva il messaggio social al Barcellona: "Mi sono goduto ogni momento"

Marcus Rashford, non riscattato dal Barcellona, dopo il prestito annuale dal Manchester United, si appresta a tornare ad allenarsi con i Red Devils. Prima però l'inglese ha voluto salutare i blaugrana con un post sui social: "Sono molto grato al club per aver reso la mia esperienza qui positiva e memorabile - ha scritto su Instagram -. Mi sono goduto ogni momento e porterò con me molti ricordi speciali. Auguro al club e a tutti i suoi tifosi buona fortuna e ogni successo per la stagione a venire".