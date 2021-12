Raiola: "Era fatta per Marcus Thuram all'Inter, come per De Ligt al Bayern Monaco"

RETROSCENA

Il procuratore: "Solo una squadra può permettersi Pogba. Per Haaland grandi chance di partire già in estate"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sport 1, Mino Raiola ha parlato anche di un retroscena relativo a Marcus Thuram, che in estate l'Inter aveva cercato prima di acquistare Correa dalla Lazio: "La scorsa estate la strada per lui era chiara, doveva andare all'estero. Era tutto pronto per il trasferimento in nerazzurro, però poi si è infortunato (rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per due mesi di assenza, ndr) ed è saltato tutto. Ora è di nuovo al top e può scegliere tutti i principali club che siano in Italia, Germania, Inghilterra o Francia". Getty Images

Per quanto riguarda De Ligt "era quasi fatta con il Bayern Monaco, c'erano stati colloqui positivi ma alla fine l'operazione non è andata a buon fine: peccato". I bavaresi tornano anche per altri discorsi di mercato: "L'unico club che potrebbe permettersi Pogba è il Bayern ma non abbiamo ricevuto nulla, forse arriverà un'offerta domani... sapremo qualcosa di più tra due mesi".

Infine, su Haaland: "Può andare al Real Madrid, al Barcellona, al Manchester City o al Bayern Monaco. Quando? Grandi possibilità che possa partire già questa estate, oppure la prossima".