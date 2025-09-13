Rabiot a MTV: "Milan la mia prima scelta"

“Sono molto contento di essere un giocatore del Milan, un club così storico e prestigioso. Sono grato di questa opportunità, contento di essere tornato in Italia: qui ho vissuto 5 anni e mi sono trovato molto bene. Il Milan è sempre stata la mia prima scelta”. Così Adrien Rabiot nella sua prima intervista ai canali ufficiali del Milan: “Sono molto orgoglioso di essere qua e di essere un giocatore del Milan, ci vediamo domenica allo stadio. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, è molto importante. Forza Milan”.