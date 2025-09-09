Pisa, Cuadrado: "Offerte dalla Spagna, ma qui mi conquisto il Mondiale"

Juan Cuadrado è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A: dopo Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter e Atalanta, il colmbiano ha firmato con il Pisa. Una scelta che il gicatore ha spiegato così ai microfoni di Sky: "Avevo la possibilità di giocare in Spagna, il mio sogno. Ma la mia famiglia voleva venire in Italia. Mi sono confrontato con loro sulla possibilità di venire qua. Quando ho parlato col mister (Gilardino, ndr) mi ha detto che c’era la possibilità di giocare di più, che serviva un giocatore con le mie caratteristiche. C’era la possibilità di venire, poi ho sentito l’energia, mi volevano”. Poi l'esperto esterno ha parlato dei punti di forza della squadra e degli obiettivi per la stagione: "Ci sono tanti giocatori in rosa che ci possono dare una mano: Caracciolo e Albiol per esempio. La sfida con l’Udinese? Stiamo lavorando bene, l’atteggiamento è quello giusto. Dobbiamo essere più concreti sotto porta come nel primo tempo con la Roma. Voglio la salvezza con il Pisa e il Mondiale con la Colombia. Sicuramente è difficile ma lavoriamo per questo”.