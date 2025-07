Pescara, ritorno d'amore per Lapadula

Pescara scatenato in attacco, in particolare il club abruzzese avrebbe in mente un clamoroso ritorno sull'Adriatico: Gianluca Lapadula, già a Pescara nella super stagione 2015-2016 che gli valse la chiamata del Milan. Dieci anni fa, il bomber peruviano aveva chiuso la stagione da capocannoniere della Serie B con 30 reti, adesso a 35 anni potrebbe tornare proprio in Serie B con la sua ex squadra neopromossa. Un ritorno di fiamma che scalda Pescara, in alternativa per l'attacco un altro nome è quello di Tutino della Sampdoria.