Parma, deciso l'esonero di Liverani: torna D'Aversa

Il ko contro l'Atalanta, il quarto consecutivo dopo quelli arrivati contro Juve, Crotone e Torino, è costato la panchina a Fabio Liverani. Il Parma ha infatti deciso di esonerare il tecnico arrivato a inizio stagione e richiamare in panchina Roberto D'Aversa: il tecnico abruzzese, legato al club emiliano da un contratto in scadenza nel giugno del 2022, ha sciolto in serata le sue riserve e raggiunto l'accordo con patron Krause. Il Parma è al momento terzultimo in classifica a quota 12 punti: nelle ultime sette giornate ha messo assieme solo tre punti (frutto dei tre pareggi con Benevento, Milan e Cagliari) e non vince dal 29 novembre, giorno del successo esterno contro il Genoa.