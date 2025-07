Oristanio costa troppo, il Toro vira su Colpani

Il Torino dopo Anjorin, Ismajli e Ngonge vuole continuare a migliorare la squadra. I granata vogliono puntellare anche la trequarti: il primo obiettivo era Gaetano Oristanio ma la richiesta di 8 milioni del Venezia è sembrata eccessiva. Ecco perché il ds Vagnati sta valutando un'alternativa che risponde al nome di Andrea Colpani. Il classe 2006 è rientrato a Monza dopo l’esperienza non positiva alla Fiorentina e sicuramente non rimarrà a giocare in Serie B. Pista da seguire con attenzione, nei prossimi giorni il Torino potrebbe decidersi di dare l'accelerata decisiva.