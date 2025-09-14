Nuno Gomes prevede il futuro: "Amorim allenerà il Benfica"
14 Set 2025 - 17:26
14 Set 2025 - 17:26
Nuno Gomex, ex attaccante tra le altre della Fiorentina e attualmente nello staff tecnico del Benfica, fa una previsione: "Oggi Amorim è l'allenatore del Manchester United ma sono sicuro che in futuro allenerà il Benfica. Un giorno accadrà".
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)