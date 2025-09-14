Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Mercato

Nuno Gomes prevede il futuro: "Amorim allenerà il Benfica"

14 Set 2025 - 17:26

Nuno Gomex, ex attaccante tra le altre della Fiorentina e attualmente nello staff tecnico del Benfica, fa una previsione: "Oggi Amorim è l'allenatore del Manchester United ma sono sicuro che in futuro allenerà il Benfica. Un giorno accadrà".

Ultimi video

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

18:22
Sassuolo, Carnevali: "Dieci nuovi acquisti, a Grosso compito di fare gruppo"
17:26
Nuno Gomes prevede il futuro: "Amorim allenerà il Benfica"
16:24
Inter, Dumfries nel mirino del Manchester City
15:16
Khedira sul divario Bundes-Premier: "In Inghilterra ci sono i soldi"
14:18
"Inter, 85 milioni del mercato rimasti in panchina"