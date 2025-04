Non solo Juve, anche altri club italiani su Hojlund

Rasmus Hojlund infiamma il mercato. In una sessione che si prospetta movimentata per il reparto degli attaccanti, l'ex Atalanta potrebbe fare ritorno in Italia. Allo United il danese non ha avuto nè la continuità nè l'impatto sperato e dunque i Red Davils potrebbero accettare condizioni favorevoli per una sua cessione, magari anche in prestito. E quindi non ci sarebbe soltanto la Juventus sulle tracce del calciatore, ma anche altre squadre italiane: il Napoli su tutte, che cerca un giocatore che possa essere spalla ma anche alter ego di Romelu Lukaku, e attenzione all'Inter che in estate rivoluzionerà il reparto offensivo con gli addii a Correa e Arnautovic.