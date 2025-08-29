Niente Serie A per Sudakov: ha l'accordo col Benfica
29 Ago 2025 - 09:02
29 Ago 2025 - 09:02
Georgiy Sudakov giocherà nel Benfica nella prossima stagione. L'ucraino, sul taccuino di Juventus e Napoli, lascerà lo Shakhtar Donetsk che si prepara ad incassare 27 milioni di euro più cinque di bonus.
