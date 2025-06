Domani, lunedì 30 giugno, scadrà la clausola di recompra da parte del Real Madrid per Nico Paz. Clausola da 9 mln che i Blancos non hanno intenzione di esercitare. Se ne riparlerà magari nel 2026, con l'argentino destinato a restare ancora al Como. L'Inter infatti, più volte accostata a Nico Paz, non sembra intenzionata a tentare l'assalto per il fantasista in questa finestra estiva del mercato.