Doppio indizio che riporta Neymar vicino al Barcellona dopo che sembrava fatta per il passaggio al Real Madrid. Le telecamere di Jugones hanno infatti ripreso un incontro tra Ariedo Braida, dirigente blaugrana, e l'avvocato che due anni fa versò i 222 milioni di euro per portare il brasiliano al Psg. Per La Sexta, invece, l'affare è quasi fatto: ai parigini soldi e Coutinho.