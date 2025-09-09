Napoli, si lavora al rinnovo di Zambo Anguissa

Zambo Anguissa è diventato un elemento imprescindibile nel Napoli targato Antonio Conte e sia il club che il tecnico non hanno alcuna intenzione di privarsene. Attualmente, grazie all'opzione attivata, il contratto del centrocampista scade nel 2027 ma l'impressione è che si voglia andare oltre. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sul tavolo c'è un prolungamento fino al 2028 con opzione per il 2029 e stipendio da 3.5 milioni di euro a stagione. L'accordo definitivo tra il Napoli e il calciatore potrebbe arrivare in autunno.