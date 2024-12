Sembra ormai fatta per il rinnovo di contratto tra Alex Meret e il Napoli: il portiere, in scadenza a giugno 2025, dovrebbe firmare fino al 2027 con opzione per un altro anno. Mancano da limare ancora i dettagli sullo stipendio ma le parti sono vicine. In caso di fumata nera, attenzione all'Inter, interessata se Meret dovesse liberarsi a parametro zero.