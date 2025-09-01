Napoli, Elmas è ufficiale: la nota del club

Elmas è un nuovo calciatore del Napoli. Dopo il consueto tweet presidenziale firmato da Aurelio De Laurentiis, è arrivata anche la nota del club azzurro. "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Eljif Elmas dal RasenBallsport Leipzig - si legge -. Nato il 24 settembre 1999, il calciatore macedone è cresciuto nelle giovanili del Rabotnički e della Stella Rossa. Dopo l'esperienza al Fenerbahçe, Eljif approda al Napoli nel luglio 2019, disputando 189 partite e segnando 19 gol in tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e dello scudetto nel 2023. Torna a indossare la maglia azzurra dopo aver giocato con Lipsia e Torino".