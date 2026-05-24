Mourinho vuole portare Olise al Real? La dura reazione del Bayern Monaco, ecco la verità

La presenza di Jose Mourinho in Germania in occasione della sfida tra Bayern Monaco e Stoccarda ha scatenato molte voci di mercato. Per alcuni lo Special One, prossimo a diventare il nuovo allenatore del Real Madrid, era lì per vedere da vicino Olise, grande talento dei bavaresi. Immediata la risposta di Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern: "Può guardare Olise quanto vuole, ma non servirà a niente. Lui resta, non è in vendita. Poteva risparmiarsi il viaggio". In realtà Mourinho, racconta Marca, aveva raggiunto lo stadio di Berlino esclusivamente per prendere parte a un evento promozionale.