Christian Pulisic sta trattando con il Milan per rinnovare il proprio contratto. I rossoneri, che già stanno definendo i prolungamenti di Maignan e Reijnders, fa sapere Relevo, non hanno dimenticato l'americano: la nuova scadenza dovrebbe essere il 2028 con opzione per un'altra stagione. Scontato l'aumento dell'ingaggio.